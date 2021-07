Squalo stacca un pezzo di piede a un paracadutista

Sul Mar Rosso gli sport d’acqua vanno forte ed è la prima volta che accade un incidente del genere. La scorsa settimana davanti alle coste di Aqaba, città portuale in Giordania, un paracadutista è stato attaccato da uno squalo che è saltato fuori dall’acqua portandogli via una porzione di piede. La vittima dell’incidente è un ragazzo di 37 anni. Il ragazzo che poi è stato attaccato dalla squalo era ben saldo al paracadute che stava praticando paracadutismo ascensionale o parasailing: uno sport che consiste nell’essere trascinati da una piccola imbarcazione e sollevarsi in aria grazie a un paracadute a cui si è appesi. Il turista sportivo ha iniziato a scendere di quota per la ridotta velocità del motoscafo che lo precedeva, a quel punto dal mare è spuntato fuori un grosso squalo che è riuscito a mordergli il piede destro, fortunatamente in quel momento stava risalendo con la velocità della barca che lo trainava e ha ripreso quota. A quel punto è stato soccorso immediatamente e portato all'ospedale militare Prince Hashem della stessa città e lì è stato operato d’urgenza. L’uomo ha perso una porzione della parte posteriore del piede e ha riportato la recisione di tendini e muscoli oltre ad alcune fratture.