Texas: una bimba sopravvive alla strage fingendosi morta

La strage è avvenuta in un’abitazione privata di Houston, in Texas: un uomo ha ucciso il padre, la madre e una delle figlie della coppia con un colpo di pistola alla testa. L’altra figlia, di 10 anni è stata solo ferita al braccio e si è salvata fingendosi morta. Poi la bimba è riuscita a chiamare la nonna con FaceTime per mostrarle la terribile scena. La coppia aveva altri due figli: un bimbo di otto anni che era con lo zio e un altro di un anno che è rimasto illeso. La piccola al telefono con la nonna avrebbe detto: "Nonna, qualcuno è entrato in casa e ha sparato a me, mia madre, mio ​​padre e mia sorella, e sono morti tutti", secondo quanto raccontato all'emittente KTRK da Angela Ervin, una parente. La bimba è rimasta in casa per circa 15 minuti con i corpi fino a quando non sono arrivati i soccorsi chiamati dalla nonna. Secondo gli agenti, la casa non presentava segni di effrazione, ed è quindi possibile che la famiglia conoscesse l'assassino. Gli investigatori stanno ora visionando le immagini della videosorveglianza che potrebbero aiutare nelle indagini. Secondo i media locali, la madre uccisa era nuovamente incinta. "Chiunque abbia compiuto questo crimine efferato, è entrato in quella casa con la chiara intenzione di farlo", ha dichiarato il cugino della madre. “Non voleva lasciare testimoni. Non ha sparato al bambino di 1 anno solo perché non può parlare".