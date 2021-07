20 anni dopo Avril Lavigne è tornata

Avril Lavigne è diventata famosa 20 anni fa come “La regina del pop-punk”, in particolare con il singolo “Complicated” raccolse un successo mondiale. La cantante è sparita dalle scene per un lungo periodo, anche a causa di una malattia, la malattia di Lyme, una patologia di origine batterica che l’ha allontanata dal palco e contro cui ha dovuto combattere a lungo.

Ma Avril è tornata a mostrarsi in pubblico, apparsa in un video su TikTok ha lasciato tutti esterrefatti. La cantante, nata il 27 settembre 1984,è come se avesse ancora vent’anni. Il filmato è stato visto già quasi 28 milioni di volte. Il video non ha fatto altro che alimentare una vecchia teoria complottista che sostiene che Avril Lavigne in realtà sia morta e che sia stata sostituita da una sosia di nome Melissa. Si tratterebbe dell’attrice Melissa Vandella. Ovviamente la cantante ha più volte smentito l’assurda ipotesi, ma rimane troppo succulenta e le ripetute smentite della stessa cantante canadese, l’assurda teoria cospirativa continua a circolare. In effetti Avril è in forma smagliante, punk come se avesse 20 anni e il tempo non fosse mai passato!

Invece il tempo è passato eccome, ma la cantante non è tornata solo per fare i video su TikTok. A febbraio ha annunciato che un nuovo album è pronto ed uscirà in estate.