Un musetto spunta dalla panchina. Lo vedete?

L’occhio si inganna facilmente, basta un paesaggio che fa smarrire lo sguardo all’orizzonte e ci si perdono dettagli oppure oggetti. Nei giorni passati sta girando sul web l’immagine di un carlino mimetizzato perfettamente nella scena.

La foto rispunta dal passato, postata da un’utente di Twitter che ha raccolto oltre 35 mila condivisioni per 145 mila cuoricini. Ad un primo sguardo vedrete una banale panchina in un parco qualsiasi. Non sembra esserci nessuno e invece, eccolo qui: spunta un musetto dal bracciolo della panchina, un carlino che sorride di nascosto.

Sólo os digo que cuando encontréis al perro vais a sonreír. pic.twitter.com/3NFZ6iHuUB — María de la Oh! ️‍ (@menchubasquero) April 6, 2020

Lo vedete?