15 ciliegie vendute all’asta per 3400 euro

Si dice spesso che le ciliegie sono vendute a peso d’oro e in effetti sono uno dei frutti più cari dell’estate. Questa volta però la verità supera il detto. In Giappone una confezione di ben 15 ciliegie è stata venduta al prezzo di 450 mila yen, l’equivalente di 3400 euro. 226 euro a ciliegia per la qualità "Aomori Heartbeat", ricercate e amate per la loro dolcezza. Si tratta di una varietà tanto pregiata da essere sottoposta a rigide regole di controllo. Ogni ciliegia deve avere una larghezza minima di 31 millimetri, proprio per la loro rarità il prezzo è molto elevato. "L'attenzione su questo tipo di prodotti è maggiore quest'anno rispetto al 2020, e le richieste sono destinate ad aumentare per via della limitata distribuzione", ha detto Yoshitaka Yokomachi, presidente del distributore di frutta e verdura Hachinohe Chuo Seika KK, il più importante della regione. In realtà in generale la frutta in Giappone ha dei prezzi molto elevati, più elevati rispetto ad altri Paesi; in più per quanto riguarda le ciliegie, su di esse pesa anche il significato che questo frutto ha in Giappone. Qui è considerato un dono molto prezioso e un buon auspicio nelle occasioni importanti. Ogni frutto qui viene coltivato con attenzione meticolosa ed è soggetto a regolamentazioni su dimensioni, colore e gusto stabiliti da organismi nazionali.

Così martedì scorso 13 confezioni di ciliegie Aomori Heartbeat e 26 della categoria Juno Heart sono state assegnate dai battitori senza alcuna difficoltà a prezzi stellari. Le autorità locali intendono avviare una campagna per l'esportazione delle ciliegie per commercializzarle nei ristoranti di alto livello in Giappone, e nei negozi di Hong Kong per la clientela più esigente.