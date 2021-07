Bimba di 9 anni e un'intelligenza eccezionale sta studiando per ottenere 2 lauree

Adhara Pérez è una bambina originaria della Città del Messico che a soli 9 anni ha un quoziente intellettivo che supera quello di Albert Einstein e Stephen Hawking. Non male eh? 162 è il QI, leggermente più alto dei due geni prima citati. Già da quando aveva 4 anni si era intuito che non fosse una bambina come tutte le altre; così oggi che di anni ne ha 9 Adhara sta studiando per ottenere 2 lauree: una in ingegneria dei sistemi e l'altra in ingegneria industriale. Un duro colpo per chi all’alba dei 30 arranca per strappare la prima laurea. La bimba invece sa già cosa vorrà fare da grande: l’astronauta della NASA, un sogno di molti bambini, ma visti i presupposti lei potrebbe anche riuscirci. A 3 anni è stata diagnosticata ad Adhara la sindrome di Asperger, un disturbo che rientra tra quelli dello spettro autistico. Questo talvolta ha scatenato atti di bullismo nei suoi confronti, a causa della sua “diversità”. A chi pensava che l’autismo fosse un limite, lei ha ampiamente dimostrato che non è così.

Nonostante la sua famiglia non navighi nell’oro, la mamma di Adhara l’ha sempre supportata al massimo delle sue possibilità; l’ha portata da un neuropsichiatra per fare terapia e proprio lì ebbero conferma dell’eccezionale quoziente intellettivo di Adhara che ha finito la scuola elementare a 5 anni, la media a 6 e il liceo a 8 anni. Ora la mamma vuole accompagnare la figlia negli Stati Uniti, dove ha buone possibilità di ricevere una borsa di studio universitaria. E nel frattempo i bulli sono ancora alle elementari.