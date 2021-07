Misteriose scomparse rimaste senza una logica conclusione

Nel mondo molti casi di cronaca rimangono irrisolti, dei veri e propri misteri. E cosa c’è più misterioso di una scomparsa? Oggi vi parliamo di 3 casi misteriosi. Il primo è quello di Jackie Sutton, direttrice per l’Iraq dell’Institute for War and Peace Reporting (IWPR), un’organizzazione che aiuta i giornalisti a lavorare in zone di guerra. Sutton aveva 50 anni, britannica, ed ex giornalista di BBC, oltre che ex membro dello staff dell’ONU in Iraq, Afghanistan, Iran e Balcani; nel 2015 è stata trovata morta nei bagni dell’aeroporto di Istanbul, in Turchia. Jackie Sutton era sbarcata in Turchia alle 22:00 circa dal suo volo a Londra nell'ottobre 2015, dopo di che aveva trascorso un po’ di tempo al bar perdendo il volo di collegamento per Erbil in Iraq; quando scoprì di aver perso il volo scoppiò a piangere dicendo che non aveva soldi per un altro volo. E poi fu trovata morta. Secondo la stampa turca Sutton si è uccisa per lo stress e la disperazione seguiti ad aver perso la coincidenza che doveva portarla a Erbil, in Kurdistan. Certo chi la conosceva non può credere che una donna che ha lavorato a lungo sotto pressione e in posti con grande violenza si sia uccisa solo per avere perso un volo e il caso resta tutt’oggi un mistero che non esclude totalmente l’opzione che sia stata assassinata.

Il secondo caso che vi raccontiamo è quello di una triplice scomparsa a Toronto: Eve Ho, Kevin Lim e Jackie Li sparirono nel nulla nel 2006 dopo che il corpo di un loro amico fu ritrovato. I tre non presero documenti, né soldi, non lasciarono traccia. La polizia non sospettava di loro per l’assassinio dell’amico trovato morto, quindi non avevano apparentemente motivo di fuggire. Che siano stati uccisi dallo stesso assassino dell’amico trovato morto?

Il terzo caso, infine, è quello di Craig Frear scomparso 17 anni fa, nel luglio del 2014. Le ultime informazioni che la polizia ha del ragazzo, scomparso a 17 anni è che ha lasciato la sua macchina per addentrarsi nel bosco dietro l’appartamento di un suo amico. Un informatore sostiene di aver avvistato Frear sul sedile passeggero di un veicolo fermo al semaforo a Glenville. Di lui non si è saputo più nulla; un dettaglio importante è che prima di sparire aveva avuto una conversazione telefonica con la mamma che lo invitava a tornare a casa dopo aver scoperto che da giorni non ci presentava a lavoro. Una delle ipotesi è che sia voluto sparire di proposito, ma che poi forse gli sia accaduto qualcosa.

Domani vi parleremo di altre misteriose scomparse, stay tuned, e occhi aperti!