Austria: morso ai genitali da un serpente che fuoriesce dal water

L’incubo peggiore per tutti coloro che hanno paura dei serpenti è vederli spuntare all’improvviso, in montagna o nella natura; certo non ti aspetteresti che un pitone ti sorprenda proprio quando sei al massimo del relax e cioè sulla tazza del water. Purtroppo succede, raramente, ma succede; questa volta la vittima dell’incidente è un uomo di 65 anni residente a Graz, in Austria. L’uomo ha raccontato di essersi alzato di buona mattina come tutti i giorni, è andato in bagno, una volta accomodatosi sul water ha sentito un pizzico in zona genitali e ha comprensibilmente iniziato ad urlare come un matto, tra lo spavento e il dolore. A pizzicarlo era stato il morso di un pitone dell’Asia, lungo 1,6 metri che era spuntato dal water. Si è poi scoperto che il rettile non arrivava da molto lontano, era fuggito da casa del vicino per introdursi nelle tubature e rispuntare dal water del malcapitato. Subito dopo l’incidente l’uomo si è recato in ospedale e il serpente è stato catturato da un veterinario esperto che lo ha ripulito e riconsegnato a casa. Il padrone di 24 anni che possiede 11 serpenti, tutti costrittori, ha tirato un sospiro di sollievo, ma è anche stato denunciato con l'accusa di aver causato lesioni personali per negligenza.

E adesso ci penserete due volte prima di sedervi serenamente sul water, soprattutto se il vicino ha la passione per i serpenti!