Anche oggi vi raccontiamo altre 3 misteriose scomparse

La prima storia che vi raccontiamo oggi è quella di Amy Fry-Pitzen. L'ultima volta che è stata vista è quando ha lasciato la Greenman Elementary School l'11 maggio 2011 a causa di un'emergenza familiare con suo figlio Timmothy di 6 anni. Tre giorni dopo, il corpo della madre fu trovato in una stanza d'albergo dell'Illinois; la donna si era suicidata. Vicino a lei una nota che diceva che Timmothy si trovava al sicuro, insieme a persone che si sarebbero prese cura di lui. Il bambino non fu mai più visto; anche il padre, Jim Pitzen, non ha idea di dove possa essere Timmothy, ma spera che sia al sicuro. Amy aveva sofferto di depressione e precedenti tentativi di suicidio, ma nulla aveva mai fatto pensare a una tragedia imminente. Prima di uccidersi, la donna fece tante brevi chiamate a diversi parenti, in apparente tranquillità. I video hanno documentato che i due si erano divertiti nei tre giorni precedenti, visitando zoo e parchi acquatici. Venerdì 13 maggio, un giorno prima che Amy fosse trovata morta, la donna è stata avvistata senza Timmothy in un negozio di alimentari a Winnebago, Illinois. Il caso rimane tutt'oggi un mistero.



Il secondo caso di cui vi parliamo è quello di Iwona Wieczorek, una ragazza polacca di 19 anni che si trovava in vacanza in Spagna ed è scomparsa mentre tornava da una festa, era il 2010. Pare che la ragazza avesse litigato con gli amici con cui era e le telecamere di sorveglianza mostrano la sua uscita visibilmente arrabbiata dal luogo della festa. Non aveva con sé soldi e la batteria del telefono era in esaurimento. Da allora non si è saputo più nulla di lei, nonostante la polizia polacca offra una ricompensa di 220 mila $ per chi la trovasse.



Il terzo caso di oggi è quello di Brandon Lawson, di 26 anni, texano, padre di di quattro figli Il 9 agosto 2013 fece una chiamata di emergenza perché a corto di benzina mentre percorreva una strada desolata. La chiamata però prese un tono molto più agitato come se stesse per succedere qualcosa, il ragazzo parla di un ragazzo che lo stava inseguendo. A quel punto Lawson invoca l’intervento della polizia al più presto; sembrava terrorizzato e nessuno sa cosa gli sia accaduto dopo. Sparito nel nulla.



Domani vi raccontiamo le ultime inquietanti scomparse di questa carrellata!