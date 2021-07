Leonardo Da Vinci ha 14 discendenti ancora in vita

L’iniziativa ebbe inizio del 2016 quando furono trovati 45 discendenti tra cui Franco Zeffirelli, si trattava però di discendenti indiretti. Ora i 14 individuati oggi sono tutti discendenti diretti in linea maschile e attualmente in vita. Il nuovo albero genealogico è ora più complesso e completo, frutto di un lavoro meticoloso, ricostruisce 21 generazioni dal 1331 a oggi. Il risultato di questa ricerca è stato pubblicato sulla rivista Human Evolution dal fondatore del Museo Ideale Leonardo da Vinci, Alessandro Vezzosi, e da Agnese Sabato, presidentessa dell’Associazione Leonardo Da Vinci Heritage. Vezzosi a proposito dei discendenti ha dichiarato all’ANSA: “Nel 2016 avevamo già individuato 35 discendenti viventi di Leonardo, ma erano per lo più indiretti, frutto di parentele parallele anche in linea femminile, come nel caso più noto del regista Franco Zeffirelli: dunque non erano persone che potevano darci informazioni utili sul Dna di Leonardo e in particolare sul cromosoma Y, che viene trasmesso ai discendenti maschi e rimane quasi invariato per 25 generazioni".

Invece i 14 discendenti appena individuati: “Hanno un’età compresa tra 1 e 85 anni, vivono non proprio a Vinci, ma in Comuni limitrofi fino alla Versilia e fanno mestieri comuni, come l’impiegato, il geometra, l’artigiano”. Il loro Dna verrà analizzato nei prossimi mesi per contribuire alle ricerche dal team di esperti internazionali della ‘The Leonardo Da Vinci DNA Project’.