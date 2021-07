Roma: ragno sudamericano semina il panico nel parcheggio del Supermercato

Immaginatevi di andare al supermercato a fare la spesa e trovarvi faccia a faccia con una tarantola Chromatopelma cyaneopubescens: un nome e un aspetto minacciosi che rendono evidente che non si tratti di un ragno nostrano. Ecco questo è quanto è accaduto a Roma nel parcheggio di un supermercato dove alcuni clienti hanno avvistato la paffuta creatura di colore arancione/blu, coperta di peli. Riconoscendo che non si trattava né di un ragno di gomma né di un ragno normale hanno chiesto aiuto ai vigili che hanno allertato il direttore zoologico del Bioparco che a sua volta ha inviato gli esperti. A detta loro il ragno sarebbe arrivato probabilmente con il carico di frutta esotica destinato al supermercato, proveniente da Centro o Sudamerica. A quel punto gli addetti del Bioparco hanno fatto accomodare il mostriciattolo in una teca per trasportarlo verso il rettilario del parco.

Il Bioparco di Roma ha poi ricordato che la stagione estiva è proprio quella in cui è più facile imbattersi nei ragni di questo tipo, quindi occorre prestare attenzione e non mettere le mani dentro ai cespugli o tra i sassi, dove gli animali potrebbero nascondersi e non prendere bene l’intrusione. I più pericolosi tra i ragni sono sicuramente la vedova nera dalle tredici macchie rosse, il ragno vespa o il ragno violino.