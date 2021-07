Un utente di Tik Tok ci svela come parcheggiare bene l’auto

Arriva dagli USA il trucco per parcheggiare bene le auto. Non pensate a strane manovre da fare, parliamo di un semplice parcheggio a lisca di pesce. Se vi capita di utilizzarli spesso sapete anche che spessissimo ci si ritrova incastrati tra i veicoli senza possibilità di aprire la portiera e costretti a fare strane acrobazie per uscire. Un utente di Tik Tok ci mostra come sarebbe facile evitare questa confusione parcheggi, che spesso porta a segni e sportellate sulla carrozzeria. L’uomo spiega come basterebbe parcheggiare l’auto allineandola alla linea sinistra del parcheggio segnato in terra: “Qui è dove prendiamo i veicoli della General Motor. Guardate come hanno posteggiato, tutti sulla linea. E vedete come sono uniformemente distanziati?”. In effetti se si guarda il video sembra funzionare alla perfezione: si parcheggia tutti a sinistra così rimane uno spazio ampio sia da una parte che dall'altra: “Abbiamo sbagliato a parcheggiare per tutto questo tempo”, sentenzia l’autore del video @bigbruva_77.

Nel frattempo il video ha raccolto 5 milioni di visualizzazioni, lasciando tutti a bocca aperta come se avessero realizzato la cosa più ovvia del mondo in un attimo. La linea è stata pensata per aiutarci?

In realtà c’è chi non la vede così, anzi. Secondo alcuni quel che si vede nel video intanto è impossibile da realizzare, poi funziona solo perché le auto che mostra sono tutte della medesima dimensione. In più c’è chi fa notare che in molti paesi parcheggiare sopra la linea è un’infrazione che costa una multa.

E voi che tattica usare per parcheggiare?