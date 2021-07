Ultime misteriose scomparse che non trovano risposta o spiegazione

Era luglio del 2014, quando un ragazzo tedesco di 28 anni, di nome Lars Mittank è scomparso a Verna, sulla costa del Mar Nero in Bulgaria. dopo alcuni anni, nel l 2019, un camionista ha affermato di aver dato un passaggio ad un autostoppista sconosciuto. Successivamente l’uomo alla guida ha dichiarato che il ragazzo a cui ha dato un passaggio da Dresda fino a Schildow, appena a nord di Berlino, assomigliava a una versione più vecchia del ragazzo scomparso che gli hanno mostrato in foto. Anche in questo caso la storia è molto strana. Nelle immagini dell’aeroporto che riprendono Mittank per l’ultima volta, si vede il ragazzo che scappa come un fulmine fuori dall’aeroporto come se qualcuno lo stesse inseguendo e fa perdere le sue tracce in una foresta limitrofa.

Il secondo caso di cui vi parliamo oggi è quello di Juan Martinez, una storia che sfiora il paranormale. Durante la notte di San Juan, nel 1986 ci fu un brutto incidente in cui si rovesciò un camion Volvo F-12 con 20.000 litri di acido solforico nel serbatoio che trasportava. Al volante, il pilota professionista Andres Martinez, insieme alla moglie, Carmen Gómez, e al figlio, Juan Pedro Martínez Gómez. Alle 05:30, la famiglia fa la sua ultima tappa presso una locanda nel comune di Cabanillas, Poco dopo la petroliera si rovesciò ad alta velocità, senza ragione apparente. Furono trovati carbonizzati il padre e la madre, ma del bambino nessuna traccia. Le ipotesi sono molte: che sia stato dissolto dall’acido, ma è impossibile che non abbia lasciato tracce organiche; o che sia stato rapito e che il camion stessi inseguendo i rapitori. Qaulsiasi cosa accadde, non si sa cosa sia successo al piccolo Juan di 10 anni.



L’ultima scomparsa di cui vi parliamo è quella di Robert Hourihan, avvenuta la mattina dell’8 aprile 2011. Sembrava una mattina come le altre quando salutò la moglie Tara per andare a lavorare. Non fece mai ritorno. Le ultime celle telefoniche rintracciate lo localizzarono in direzione opposta a dove doveva recarsi per lavoro. La sua auto fu ritrovata giorni dopo, inconfondibile con la targa personalizzata "TARAMAE”. Quando la trovarono c’erano alcuni effetti personali dell’uomo, ma non il telefono. La polizia pensa che qualcuno di sua conoscenza possa essere coinvolto nel caso, ma nessuno si è mai fatto avanti e la moglie è disperata, da sola con una figlia che ormai ha 16 anni e a malapena ricorda il papà.