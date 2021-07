Apre a Ercolano un Pub dedicato al mondo di Harry Potter

Il maghetto più famoso del mondo, a 10 anni dall’uscita dell’ultimo film della saga, fa ancora impazzire i fan. Chissà quando i supporter della Rowling sapranno che a Ercolano, in provincia di Napoli, sta per nascere il Lumos Pub, un locale dedicato a Harry Potter e a tutto il suo universo narrativo. Si tratterà di un pub ristorante dove si potrà mangiare oltre bere birra (o burrobirra?). I proprietari hanno voluto ricreare alcuni ambienti del castello di Hogwarts con particolare attenzione per la Sala Grande, quella che accoglieva i pasti e le cerimonie di tutte e 4 le casate di Harry Potter: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero.

Anche lo stemma del pub è di chiara ispirazione potteriana, ricorda quello della celebre scuola di magia, solo che invece che invece degli animali simbolo delle casate ci sono birra e panini. Che scuola da sogno. La data ufficiale di apertura è prevista per i primi di settembre e il nome scelto è ovviamente azzeccato: Lumus Pub; se lumus è la formula che si pronuncia per utilizzare la bacchetta come torcia, il nuovo pub dedicato a Harry Potter vuole illuminare le notti di Ercolano e renderle magiche.