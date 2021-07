La moda dei giovani cinesi: mangiare cibo in scadenza

A raccontare la nuova tendenza alimentare dei giovani cinesi è Wu Lin, una studentessa di 19 anni che racconta di recarsi ogni giorno in un negozio specializzato in vendita di cibo in scadenza (ci vuole esperienza anche in questo) per accaparrarsi degli snack da portare nel dormitorio in cui abita.

Per quale motivo? Il prezzo: "Di solito, questi prodotti quasi scaduti vengono venduti con uno sconto del 50-70% rispetto al prezzo di mercato e molti di questi alimenti sono di grandi marche. Questo mi attira molto”. Una tendenza diffusa e consolidata grazie anche all’entrata in vigore in Cina ad aprile della legge anti-spreco alimentare. Secondo l’agenzia di consulenza cinese iiMedia Research, il mercato del cibo quasi scaduto è decollato e nel 2020 ha superato i 30 miliardi di yuan, che equivalgono a 4,64 milioni di dollari. Chi approfitta di queste offerte sono soprattutto i giovani con meno soldi da spendere meno schiavi dell’imbarazzo delle vecchie generazioni verso gli acquisti scontati; il cliente tipo che compra questi prodotti ha tra i 26 e i 35 anni. "Non mi importa molto della data, purché riesca a mangiare il prodotto prima della scadenza. Quello che compro soddisfa le mie esigenze e allo stesso tempo riduce gli sprechi e protegge l'ambiente, un aspetto molto positivo" sostiene Wu. Esiste una vera e propria community di 70mila giovani cinesi che si scambiano info sulle offerte, il gruppo si chiama “Amo il cibo quasi scaduto”. Esistono poi catene come HoMaxx che vendono solo questi prodotti e hanno oltre 200 punti vendita in tutto il Paese.

Tra l’altro è una pratica che riduce enormemente lo spreco alimentare, come spiega Wu: "Moltissimi prodotti scaduti e vicini alla scadenza venivano smaltiti o distrutti direttamente, rappresentando una grande perdita", oltre che molta spazzatura in più. “Il cibo quasi scaduto è sicuro e l'acquisto di questi prodotti è una buona pratica per aiutare a prevenire lo spreco di risorse, che dovrebbe essere incoraggiata", dice Zhou Yu, professore di nutrizione e sicurezza alimentare presso la Anhui Agricultural University.