Hai un marito: ti costa 7 ore in più di lavori domestici

Uno studio condotto dall’Università del Michigan ha analizzato il rapporto tra generi e pulizie domestiche negli USA. Indovinate un po'? siamo ancora messi molto male. Le donne mediamente si dedicano alle faccende di casa un’ora in più al giorno rispetto agli uomini. Se poi si hanno anche i figli a cui badare il bilancio è drastico: 26 ore in più di lavoro rispetto a quando le donne erano felici e single. I dati dei ricercatori sono stati raccolti dal 1968. I numeri hanno svelato che le donne con un’età compresa tra 60 e 70 anni dedicano 21 ore a settimana alle pulizie di casa. Le single tra i 20 e i 30 anni, invece, se la passano molto meglio: il tempo speso a sgobbare è la metà. E i maschi? Lo studio evidenzia chiaramente che per loro il discorso è l’inverso. Gli uomini single lavorano di più in casa, mentre la mole di lavoro diminuisce se trovano moglie.

Per quanto riguarda poi la cura delle persone dipendenti, che siano anziani o altri parenti con grandi limiti fisici, la responsabilità ricade sulle spalle della donna. Infine lo studio accenna a una caratteristica da tenere sott’occhio negli uomini: l’altezza. Pare infatti che più gli uomini sono bassi, più siano disposti ad aiutare in casa; lo studio dice che gli uomini con un’altezza compresa tra i 140 e i 173 cm dedicano più tempo alle pulizie di casa rispetto agli spilungoni.

Pensateci bene, donne, se state pensando di maritarsi, se proprio dovete, prendetelo bassino.