Su Tik Tok un video della sosia di Jennifer Aniston fa il boom di visualizzazioni

Gli utenti di TikTok non ci stanno capendo più niente, ok che Jeniifer Aniston sembra una ragazzina nonostante i suoi 52 anni, ma in questi video diventati virali sembra davvero troppo giovane per essere lei; e infatti non lo è, è la sua sosia dalla somiglianza impressionante: si chiama Lisa Tranel. La ragazza sa benissimo di essere uguale alla bellissima attrice, ex moglie di Brad Pitt, e ne approfitta per mettere su TikTok video che mandano in confusione il pubblico. Nell’ultimo Lisa fa il lip sync di alcune battute cult dette da Rachel Green a Monica Geller (alias Courtney Cox) nell'episodio L'inquilino Del Piano Di Sopra.

Giudicate voi il rilsultato!



La trovate con il nick @she_plusthree e potrete guardare voi stessi quanto si somigliano: stessi occhi azzurri, stessi capelli biondi, solo che la sosia ha un piercing al naso che la Aniston non ha. Lisa non è una donna dello spettacolo, ma vorrebbe diventare un’influencer grazie a trucchi e regole per rimanere in forma. La donna è mamma di tre bambini e ha documentato giorno dopo giorno gli allenamenti a cui si è sottoposta per vantare una stato di forma invidiabile nonostante le tre gravidanze. Al momento, però, ciò che fa più scalpore e ha fatto decollare le sue visualizzazioni non sono tanto gli esercizi che consiglia di fare per dimagrire o tornare toniche, quanto il fatto che in tantissimi la scabino per l’amatissima Aniston, tanto che la sua bio su TikTok è utilizzata proprio per chiarire a tutti “Non sono Jennifer Aniston”.