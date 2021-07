Per lo stilista Marc Jacobs è finita l’epoca dei jeans skinny da uomo: ora pantaloni larghi per tutti!

Lo stilista americano, durante il lockdown ha avuto modo di farsi vedere ancora di più, regalando spunti e idee; e oggi è una vera icona. Quindi se Marc Jacobs dice che si può, state sicuri che diventerà un trend, ma che cosa? Indossare pantaloni larghissimi, anche se siete uomini. 3 mirror selfie pubblicati sulla pagina Instagram dello stilista già dettano moda, ad apparire è lo stesso stilista, fotografato con canottiera e alcuni modelli di pantaloni larghi della sua collezione. Basta jeans extra skinny che ti risucchiano anche l’anima, anche perché con 30 gradi chi avrebbe voglia di indossarli? Molto meglio il denim in versione extra large: jeans flared oversize, modelli a zampa oppure a campana, fatti con cotoni leggeri, morbidi e traspiranti. Uno degli outfit è accompagnato da una didascalia: «Out of the closet for 50 years. Actually, I don’t think I’ve ever been in the closet (except to put together a lewk)!». Con queste parole che giocano sul coming out Marc Jacobs ha voluto rivendicare la sua appartenenza alla comunità LGBT+ da ormai mezzo secolo. In un altro scatto che lo raffigura sempre con indosso i pantaloni larghi in denim lo stilista ha citato un tweet dell’attivista Alexandre Leon, diventato virale: “Queer people don’t grow up as ourselves, we grow up playing a version of ourselves that sacrifices authenticity to minimize humiliation and prejudice. The massive task of our adult lives is to unpick which parts of ourselves are truly us and which parts we’ve created to protect us”, cioè “Le persone queer non crescono essendo loro stesse, ma mettono in scena una versione di sé che sacrifica l’autenticità per minimizzare umiliazione e pregiudizi. Il compito di tutti noi in età adulta è quello di dividere le parti di noi che ci rappresentano davvero da quelle che abbiamo creato per proteggerci”.

Tornando ai pantaloni e al superamento dei pregiudizi, se sono comodi, anche gli uomini possono indossare pantaloni larghi, anche se siamo stati per anni abituati a vedere il maschio con addosso i jeans stretti.