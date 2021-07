Donnarumma: ecco perché non ha esultato alla parata dell’ultimo rigore

Il nostro eroe dei rigori Donnarumma era sembrato a tutti imperturbabile anche dopo aver parato il rigore che ha concesso all’Italia la vittoria degli Europei. Addirittura si è allontano dalla porta con aria mesta. Strano? Sì, anche perché non è certo un timidone, ma ecco svelato il mistero. Il portiere ai microfoni di Skysport ha spiegato: “Non avevo capito che avevamo vinto. Ero già a terra al rigore di Jorginho”, ha detto al telecronista, “pensavo fosse finita e invece ho guardato l’arbitro e cercavo di capire se era tutto ok. Poi mi sono girato, ho visto i miei compagni e da lì è partito tutto e non ho capito più niente”. Ora è tutto chiaro, non aveva capito di aver compiuto un’impresa parando ben 3 rigori su 5 e regalando ai suoi la medaglia d’oro!