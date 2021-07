Su Tik Tok il video le patate si cuociono direttamente nel sacchetto

Tra le tante tendenze che ci sono su TikTok, una delle più in voga è quella di offrire consigli culinari e trucchetti. Questa volta però il protagonista del video è uno chef ripreso dall’utente @threepointturner che ha registrato un pezzo del programma Grocery Games in cui uno dei giudici della trasmissione, Carl Ruiz, decide di cuocere le patate con tutto il sacchetto dentro l’acqua bollente. L’utente di TikTok incredulo di ciò che ha appena visto arriva a chiedersi se forse non ha mai sbagliato lui a perdere tutto quel tempo per preparare le patate.

Sì, forse ad aprire il sacchetto e preparare le patate alla cottura si perde qualche minuto in più, ma si guadagna in salute. Cuocere le patate con tutta la busta, non è una grande idea, soprattutto se la rete delle patate è fatta in plastica, come spesso avviene; si rischia di mangiare microplastica insieme alle patate bollite. C’è poi anche la questione igienica che non è da sottovalutare, mettendole in pentola senza lavarle, sbucciarle e quant’altro. Nel video pubblicato su Tik Tok non si capisce bene se il sacchetto delle patate sia fatto di plastica o nylon, che può essere bollito ed è spesso usato per insaccare le patate rosse, ma non è comunque consigliabile usare questo metodo e, soprattutto, bisogna sciacquare le patate prima di immergerle in acqua. Alcuni brand incoraggiano la cottura con il sacchetto, ma occorre prima leggere bene l’etichetta della confezione prima di lanciarsi in questa singolare pratica.