Rubano la bandiera al figlio di 5 anni: papà lo trova e gli spezza una gamba

Nel delirio dei festeggiamenti per gli Europei e la vittoria azzurra è successo anche un fatto spiacevole: il furto di una bandiera ai danni di un bimbo di soli 5 anni. Il fattaccio è avvenuto a Nettuno, sul litorale sud di Roma; un ragazzo di 17 anni ha sfilato di mano la bandiera al piccolo tifoso che la sventolava fuori dall’auto. Il papà non ha esitato a cercare vendetta invece di chiamare le forze dell’ordine come sarebbe stato consono. Vedendo il piccolo piangere a dirotto ha deciso di fermare la macchina e inseguire il ladro di bandiere; una volta raggiunto, ha aperto gli ha sferrato un calcio micidiale che ha procurato al ragazzo la rottura del perone; a quel punto si è ripreso la bandiera e l’ha riportata al figliolo. Il fatto è avvenuto in mezzo al delirio dei festeggiamenti di piazza Mazzini, affollatissima per la vittoria dell’Italia, rimane quindi impossibile risalire all’uomo del calcio; quello che si sa è che è un uomo di circa 40 anni, ma non si hanno indizi utili all’identificazione sua o dell’auto su cui viaggiava insieme al figlio.

Premesso che il ladro aveva sbagliato compiendo un gesto così spregevole ai danni di un bimbo, anche spaccare il perone a un ragazzino non è accettabile. Al diciasettenne, condotto in ospedale, sono stati dati 30 giorni di prognosi.