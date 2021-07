Finalmente arriva la candidatura agli Emmy Awards per Courtney Cox grazie a Friends

La “Monica” di Friends stava già disperando e invece, la candidatura agli Emmy Awards è arrivata anche per lei e proprio grazie alla serie. Tutti i suoi colleghi della serie erano stati nominati in passato agli Emmy, i premi più prestigiosi dedicati alla tv americana. Nelle 10 stagione Friends ha raccolto ben 62 nomination distribuite tra i membri del cast: Jennifer Aniston cinque, Lisa Kudrow sei (vincendo come Miglior attrice non protagonista nel 1998), Matthew LeBlanc tre, Matthew Perry e David Schwimmer una ciascuno; tutti tranne Courtney Cox che è stata snobbata dai critici del premio. Gusto ieri è invece arrivato l’annuncio: nomination agli Emmy Awards 2021 per Friends: The Reunion come Miglior speciale varietà pre-registrato; quindi anche in questo caso non è lei l’assoluta protagonista, ma la serie, il che prevede che in automatico siano nominati tutti i produttori tra cui figura proprio la Cox insieme ad Aniston, Kudrow, LeBlanc, Perry, Schwimmer e ai creatori Marta Kauffman e David Crane.

Un’altra gioia dopo l’esaltazione dello scorso maggio quando i protagonisti di Friends i sono ritrovati davanti alle telecamere per un’intervista di gruppo che ha reso tutti gli amanti degli anni’ 90 e della serie, estremamente nostalgici. Ora non rimane che vedere se il 19 settembre, giorno della cerimonia di premiazione, la Cox riuscirà a ritirare la statuetta alata e salire quindi sul palco, oppure se le rimarrà solo la soddisfazione della nomination.