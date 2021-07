Ascensori fuori uso al terzo piano dell'ospedale Giustinianeo di Padova “causa Belen”

Un’informazione di servizio davvero particolare quella che è apparso negli ascensori dell’Ospedale Giustinianeo di Padova, dove un avviso recita: “causa Belen e fino a nuovo ordine i pulsanti in cabina relativi al 3° piano sono disabilitati”. In che senso? Si sarà chiesto qualcuno. La notizia è stata portata inizialmente alla ribalta da Nurse Times, un quotidiano che si occupa nello specifico di informazione sanitaria, e poi è stata ripresa da alcune testate locali e nazionali.

Secondo Nurse Times quell’avviso in ascensore è proprio un ordine di servizio: “I pulsanti degli ascensori che generalmente conducono al terzo piano sono stati disabilitati, proprio perché l'intera area è stata riservata alla celebrità", scrivono.

Pochi giorni fa in effetti Belen Rodriguez ha dato alla luce Luna Marì, avuta insieme al compagno Antonino Spinalbese proprio nell’ospedale di Padova; la direzione però contattata da Fanpage.it ha smentito che quel cartello fosse una comunicazione ufficiale: "La direzione del reparto assicura che il reparto è in questo momento accessibile pur mantenendo intatta la garanzia della privacy di tutti i degenti", non hanno smentito l’esistenza dell’ordine di servizio, ma l’hanno definita “una cosa burlona”.