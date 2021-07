Naim Darrechi: “Dico di essere sterile e faccio sesso non protetto”

Naim Darrechi è un influencer e cantante spagnolo con 26 milioni di seguaci su TikTok è stato travolto dalle polemiche per alcune dichiarazioni sconcertanti. Il ragazzo ha confessato ai fan di mentire alle sue partner facendosi passare per sterile, in modo da avere rapporti non protetti con loro.

La storia ha fatto così tanto scalpore che è intervenuta la ministra spagnola per l’Uguaglianza, Irene Montero, chiedendo all’autorità giudiziaria di aprire un’indagine sul personaggio per verificare la veridicità delle sue affermazioni. Se dovesse arrivare la conferma dalle indagini, la ministra si impegnerà affinché il 19 enne sia perseguito penalmente.

Il caso è nato da una chiacchierata del cantante avuta su Youtube con il rapper Mostopapi a cui avea dichiarato che nessuna delle sue ex fidanzate era mai rimasta incinta; per questo il rapper aveva avuto l’idea di far credere alle donne con cui usciva di essere sterile, in modo da convincerle più velocemente ad avere rapporti non protetti. La reazione del web non ha tardato ad arrivare e condannare il giovane furbetto. il triste episodio è stata una buona occasione di riflettere sul concetto di consensualità, come ha suggerito la ministra Montero. Il primo provvedimento punitivo è arrivato dal governo delle Isole Baleari che ha chiesto al TikToker di sospendere i suoi account social in attesa che si svolgono le indagini e facciano chiarezza: “ha violato i diritti di molte donne, presumibilmente nelle Isole Baleari, esponendole a malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate”, hanno osservato le autorità locali.