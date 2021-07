Dove sono andati in vacanza i nostri calciatori campioni d’Europa?

Dopo le fatiche europee i nostri campioni azzurri sono volati in ferie per godersi il meritato riposo. Dove sono andati a rilassarsi e festeggiare i calciatori vincitori degli Europei? Bernardeschi prima di correre al mare è dovuto correre in chiesa per sposare la fidanzata e mamma dei suoi due figli, Veronica Ciardi, diventata famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello e la sua presunta relazione con Sarah Nile. Il calciatore ha detto sì a sole 48 ore dalla vittoria europea ed è arrivato in ritardo di 40 minuti, forse stava ancora festeggiando!

#Matrimonio #Bernardeschi le immagini di @TgrRaiToscana dall’interno del Duomo di Carrara. Padre Luigi prima dell’inizio dela celebrazione ha chiesto a @fbernardeschi: “Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?” Al tg 19.35 @TgrRai @RaiNews pic.twitter.com/9k65kTDRPv — Sara Meini (@SaraMeini) July 13, 2021

Bonucci, Chiellini, Verratti e Bastoni hanno optato per un grande classico vip: la Sardegna, terra natia di Salvatore Sirgiu che è tornato a casa a rilassarsi. Matteo Pessina, il centrocampista dell’Atalanta, classe 1997 è andato a Mykonos, in Grecia; qui la festa non finisce mai. Spinazzola, Cristante e Di Lorenzo, hanno scelto un’altra meta tipicamente “in”, cioè Forte dei Marmi in Toscana. Il giovane Raspadori si dividerà tra il mare di Formentera e la montagna, Berardi, suo compagno di squadra nel Sassuolo ha optato per la Calabria.

Immobile e Insigne stanno già festeggiando a Ibiza, in Spagna, dove oltre che molte discoteche ci sono delle spiagge favolose. Toloi e Emerson sono tornati a casa in Brasile. Al povero Donnarumma è toccata Parigi, dove il PSG e poi forse penserà alle vacanze. Infine Roberto Mancini ha fatto ritorno a Jesi, dove è nato, per godersi la famiglia e le Marche.