La figlia di Julia Roberts dal Red Carpet di Cannes incanta il mondo del cinema

La famiglia di Julia Roberts è assolutamente riservata, il marito e i figli non si vedono praticamente mai in giro in occasioni mondane; forse anche questo ha contribuito a creare lo stupore per la bellezza pura e semplice di Hazel Patricia, figlia di Julia Roberts e Daniel Moder, storico compagno dell’attrice dai tempi di The Mexican. La Roberts non si è presentata al Festival di Cannes, ma ha lasciato il suo posto sul Red Carpet ad Hazel Patricia che non ha deluso le aspettative dei presenti: vestito lungo a tunica, color giallo modello scamiciato per un look semplice che esaltava la sua bellezza naturale. Ad arricchire il tutto solo una collana leggera color rosa. Quello che ha mostrato riflette il suo carattere tutt’altro che esibizionista; la ragazza a 17 anni non ha alcun profilo social e la famiglia fa della riservatezza una delle loro armi vincenti che li ha tenuti uniti e felici fino ad oggi.

La Roberts ha raccontato in passato che i suoi figli per molto tempo non avevano idea della sua notorietà, un meccanismo per proteggerli o per educarli al di fuori della dinamica del “privilegio vip”. Missione compiuta: Hazel Patricia è splendida e molti dicono che assomigli al papà, ma con gli occhi grandi come quelli di mamma Julia.