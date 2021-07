Nel Regno Unito oltre che le aragoste potrebbero vietare di bollire anche calamari e polpi

Il governo inglese sta lavorando alla modifica delle leggi sul benessere animale e vuole vietare la pratica “crudele e inutile” di bollire le aragoste vive; ma non solo, alcuni emendamenti vorrebbero estendere il divieto anche ad altre forme di vita: granchi, polpi, calamari che sono considerati essere senzienti e che possono provare anch’essi dolore.

Il progetto di revisione sulle leggi a difesa degli animali prende il nome di Animal Sentience Bill, ora al voto alla Camera dei Lord. Inizialmete la legge riguardava solo gli animali vertebrati, ma le proteste delle associazioni animaliste hanno spinto il Governo a ragionare anche sulla necessità di includere anche crostacei e molluschi cefalopodi. Il dibattito nel Paese è già in essere da mesi, da quando i veterinari della British Veterinary Association tirarono fuori l’ipotesi di introdurre l’obbligo per i ristoranti di stordire gli animali prima di gettarli nell’acqua bollente.

The Government appears set to back proposals being put forward by Lords which would ban lobsters being boiled alive in the UK. Read more here: https://t.co/v5ijkeZSui