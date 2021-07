Gianluca Vialli e il suo discorso commovente prima della finale

Gianluca Vialli non è passato in sordina in questi Europei di calcio conquistati dalla nazionale azzurra, sempre a fianco di Mancini e dei ragazzi, ha aiutato a creare un gruppo di campioni che si è meritato la medaglia d’oro. La sua figura appare spesso nel documentario “Sogno Azzurro”, lo si vede mentre di spalle non ha il coraggio di guardare i rigori, né quello di Jorginho né quello di Saka. Si vede un Vialli in maglia e pantaloncini che si allena con il gruppo e che festeggia con loro il compleanno. Un compagno e un insegnante, allo stesso tempo. Nel video anche un momento fondamentale orchestrato proprio da Vialli: due giorni prima della finalissima, il capo delegazione degli azzurri, ha preso la parola e ha pronunciato un discorso che ha mosso qualcosa dentro ognuno dei giocatori e ha in qualche modo contribuito alla vittoria contro l’Inghilterra.

Per trovare le parole giuste, ha preso in prestito quelle del Presidente Roosevelt: "Non è colui che critica a contare, né colui che indica quando gli altri inciampano o che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta compiere meglio. L’onore spetta all’uomo nell’arena. L’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L’uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta".



Con un discorso così, non si poteva che vincere!