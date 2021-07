Matteo Berrettini e Ajla Tomljanović sono la coppia più famosa e forte del mondo del tennis

Lui è salito da poco nell’olimpo dei tennisti più forti del mondo, raggiungendo l’ottavo posto del ranking ATP, terza posizione mai ottenuta da un tennista italiano. E lei non scherza di certo: Ajla Tomljanović nata a Zagabria nel 1993, è una tennista croata naturalizzata australiana. Nel 2014 ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros e quest’anno i quarti a Wimbledon.

Per la Tomljanović lo sport è ovunque, non solo il fidanzato tennista, ma anche il dna non mente, il padre è Ratko, vincitore dell'europeo di pallamano nel 1992 e nell’anno successivo. Lei invece fa tennis da quando aveva 6 anni e ha esordito ufficialmente a 16 anni ai campionati Juniores dell’Australian Open nel 2009. Ma la svolta nella sua carriera avviene nel 2014 quando batte al Roland Garros Agnieszka Radwańska, numero 3 al mondo. Nel 2016 subisce però un infortunio alla spalla che la costringe a stare fuori 14 mesi, fino al rientro nel 2017.

Prima di Berrettini il suo cuore era già stato conquistato da un tennista, Nick Kyrgiosnata con cui ha avuto una relazione dal 2015 al 2017. Nel 2019 arriva il colpo di fulmine per il tennista italiano Berrettiinio, attuale fidanzato, proprio a Wimbledon. Da allora i due non si sono mai lasciati, condividendo pandemia, lockdown e vita domestica. Oltre che atleti bravissimi e campioni internazionali, i due sono anche due boni non da poco!