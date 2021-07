Elon Musk, uno degli uomini più ricchi al mondo, vive in un appartamento di 37 metri quadri

Quando uno pensa ad Elon Musk si immagina una villa stratosferica, anzi, una in ogni città in cui bazzica e il patron di Tesla stupisce tutti e vive in un appartamentino modesto, almeno nelle dimensioni: 37 metri quadrati e per di più è in affitto. Il suo patrimonio è valutato intorno ai 177 miliardi di dollari, ma lui ha scelto di vendere tutte le proprietà immobiliari per abitare in un prefabbricato in affitto a Boca Chica, in Texas, dove si trova il suo quartier generale di SpaceX.

Intervistato da Die Welt, Musk ha spiegato: “Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles qualche mese fa, e adesso stiamo vendendo le mie altre case; non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni delle società. Ho bisogno di una casa solo per i miei figli, e posso comunque affittarne una”.

La piccola dimora in cui vive Musk ora si chiama “Casita” ed è stata realizzata da Boxbl: si tratta di un’unità 20×20 di soli 37 metri quadri trasportabile. Si può infatti smontare trasportare e rimontare in poche ore. Perfetta per seguire Musk nelle sue continue stramplate idee in giro per il mondo. Al suo interno l’abitazione è strutturata come un monolocale con cucina completamente attrezzata, bagno, soggiorno e camera da letto.