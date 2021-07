Diana del Bufalo: “A me il catcalling piace”

L’attrice e influencer di 31 anni, Diana Del Bufalo, ha raccontato di essere uscita di casa anche un po’ sciatta e struccata e nonostante questo qualcuno la avrebbe urlato: “A bella”, “A bona”! E a lei non è dispiaciuto come accade alla stragrande maggioranza delle donne, scocciate dai complimenti non richiesti; la Del Bufalo ha dichiarato nelle stories di Instagram che a lei il catcalling piace, anche se dubitava della sincerità dei commenti visto che era uscita di casa così poco curata. Infatti l’attacco non era alla sfrontatezza dei commenti, ma alla poca sincerità degli autori.

"Diana Del Bufalo":

Per aver pubblicato questa storia su Instagram pic.twitter.com/8VgPLYgy8W — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 16, 2021

Non è bene chiaro se l’influencer con 1 milione e mezzo di seguaci su Instagram stesse scherzando, fatto sta che nel dubbio si è attirata l’ira femminista. Paola, un’utente di Twitter scrive: “Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva Diana Del Bufalo e, con nonchalance, dice che il catcalling le piace, dando un’argomentazione in più ai trogloditi, che la useranno a loro favore”. E le fa eco Monica: "Tanti sforzi per sensibilizzare le persone sul catcalling e poi arriva Diana Del Bufalo – con 1 milione e 1/2 di follower – che dice che a lei piace. Anche oggi femministe domani”.