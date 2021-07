I figli maggiori sono più intelligenti dei fratelli più piccoli?

Esistono diversi studi fatti nel passato che indagano sull’intelligenza dei fratelli e su eventuali differenze genetiche. I risultati però dicono tutto e il contrario di tutto. Uno studio recente ha tentato di dare delle risposte sensate al quesito. La ricerca è stata sviluppata da Peter Kristensen, ricercatore presso l'Università di Oslo e ha coinvolto 250.000 maschi norvegesi tra i 18 e i 20 anni di età. I numeri sembrano dire che in effetti delle differenze intellettive tra primogeniti e altri figli esistono, ma pare essere tutta questione di educazione. Dai dati raccolti emerge che in effetti i primogeniti hanno QI più alti: in media 2,3 punti rispetto ai fratelli minori che a loro volta hanno un quoziente maggiore dei più piccoli ancora di circa 1,1 punti di media.

Non si tratta però di una dote naturale dei fratelli maggiori, quanto una questione di educazione. Secondo lo studio i primogeniti ricevono più attenzioni e tempo da parte dei genitori e questo aiuterebbe a sviluppare l’intelligenza; così come attività di cura nei confronti dei fratelli minori aumentano le capacità cerebrali dei fratelloni maggiori. Certo non è una regola assoluta e per ora lo studio ha preso in considerazione solo gli uomini, per cui sono necessari ulteriori approfondimenti. Sicuramente il fattore educativo è uno spunto molto interessante su cui riflettere, anche per i genitori, per provare ad aggiustare il tiro con i figli minori che hanno le stesse potenzialità dei più grandi.