Letti anti-sesso a Tokyo2020: il ginnasta smentisce con un video

Ieri non si parlava d’altro che dei severi letti anti-sesso in cartone che accoglieranno gli atleti di Tokyo 2020, ma a quanto pare è una bufala! In un video il ginnasta Rhys McClenaghan irlandese ci ha tenuto a mostrare che i letti sono più robusti di quanto dicono i giornali. L’atleta si riprende mentre coraggiosamente fa qualche salto sul lettino di cartone e in effetti non lo vediamo crollare in terra con tutta la struttura. "Lo vedete? Non si rompe", esclama McClenaghan, soddisfatto della sua prova del nove.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021



L’idea era quella che i letti, fatti di cartone e quindi non adatti a sorreggere ospiti imprevisti o a resistere agli urti, avrebbero dovuto prevenire contatti intimi tra gli atleti e quindi abbassare il rischio di contagi da Covid, ma si tratta di una fake news.

Dopo il ginnasta, sono molti gli atleti che maliziosamente mandano testimonianze dei letti che sono alla fine robusti come letti “normali”. Tra le altre testimonianze c’è quella della squadra italiana di pallavolo femminile che intervistata dalla Egonu, rassicura: resistono.