Tunisia: bimba finisce al largo con il suo piccolo salvagente

Quando i genitori dicono ai figli “non ti allontanare”, non sempre sono così convincenti, soprattutto se c’è di mezzo il mare con le sue correnti. Proprio a causa della distrazione di due genitori che si trovavano al mare sulla costa di Kelibia, una bimba e il suo gonfiabile, non adatto sicuramente alla navigazione, hanno preso il largo, allontanandosi per 2 chilometri. Fortunatamente passava di lì la guardia costiera tunisina che ha subito notato quella chiazza di colore in mezzo al mare e ha riportato a riva la piccola, molto speventata. Il video del salvataggio è stato poi diffuso dai fieri soccorritori.

Non è né la prima e purtroppo non sarà l’ultima volta che accade un episodio simile. Lo scorso anno in Grecia una bimba di 5 anni era finita in mare aperto a bordo del suo unicorno ed era stata salvata da un traghetto che faceva la spola tra la Grecia continentale e le isole del Peloponneso. Anche in questo caso ci fu il lieto fine che costò solo un brutto spavento a genitori e figlia.