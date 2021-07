Virginia: una recinzione elettrica per tenere lontani i bambini

Negli Stati Uniti hanno un concetto di Proprietà Privata molto forte e radicato; ma così si esagera. Un uomo della Virginia, stanco delle “invasioni” di bambini che giocando o aspettando l’autobus oltrepassavano i confini del suo giardino ha pensato bene di installare una rete elettrificata. Bryan Tucker era esasperato dall’immondizia e dalla sporcizia che bimbi e ragazzi lasciavano dietro si sé e ha optato per una soluzione drastica: altro che avvertimenti cordiali e cartelli, una rete che dà la scossa se la tocchi, un po’ forte, ma sicuramente efficace. L’uomo a chi lo critica ha risposto: “Tutto quello che posso fare è proteggermi e per questo ho deciso di mettere in piedi un recinto. non mi occupo dei figli degli altri, non sto indicando loro cosa fare". Molti, a partire dai vicini, hanno reputato il gesto pericoloso ed esagerato, tanto che hanno chiamato la polizia che ha chiesto spiegazioni all’uomo. Questo tipo di recinzioni nasce per proteggere gli animali da allevamento da attacchi di altri animali selvatici e perevenire la fuga, non ha certo lo scopo di essere usata come deterrente per gli esseri umani. Di sicuro ora i ragazzini si guarderanno bene dallo sconfinare nel giardino dell’uomo che odia i bambini; il rischio è che a stare lontano da lui non saranno solamente i piccoli, ma anche gli adulti, visto il tipo!