Gelato alla pasta: l’ultima bizzarria culinaria americana

Con questo caldo capita spesso di dirsi: “per pranzo mi mangio un gelato”, invece che la solita pasta. Ecco adesso non dovete più scegliere, potrete mangiare il gelato alla pasta. Un’assurdità? Non giudichiamo. L’idea arriva ovviamente dagli States: il prodotto si chiama “Mac & cheese” ed è il risultato di un’idea di Kraft e di Van Leeuwen, nota marca produttrice di gelati con sede a Brooklyn. Il comfort food è fatto per quando si ha voglia di maccheroni al formaggio, ma non si ha voglia di accendere i fornelli, allora ecco una splendida coppetta di gelato al gusto di pasta al formaggio. Emily Violett di Kraft ha spiegato che "il nuovo prodotto non solo ha un sapore delizioso, ma è anche realizzato con ingredienti di alta qualità e non contiene aromi artificiali, conservanti o coloranti, così come i nostri maccheroni al formaggio".

Quindi forse è anche meglio della pasta che fanno oltremare, ci viene da sospettare. Il gelato uscirà sul mercato il 14 luglio 2021, giornata nazionale del "mac & cheese”, presso tutti i negozi Van Leeuwen del paese e fino ad esaurimento scorte. Chi non riuscisse ad accaparrarsi in tempo il suo gelato al formaggio può tentare di ottenere un mini gelato gratuito che sarà distribuito a Union Square da un camioncino apposito. Il tutto è stato annunciato via social dall’azienda produttrice e i consumatori sono avvisati se sentiranno odore di formaggio affondando il cucchiaino nel nuovo gelato!