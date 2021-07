Moda estate 2021: il bikini si porta upside-down

Se uscite per andare al mare di prima mattina assonnati e distratti e vi capita di allacciare la parte superiore del bikini al contrario, poco male: sarete al passo con i tempi. La moda mare 2021 pare proprio sia quella di indossare il bikini sottosopra. La tendenza ha dei testimonial molto influenti come i Kardashian che hanno subito ispirato i fan. Lyst, la più grande piattaforma di ricerca per abbigliamenti di lusso, ha constato che la ricerca di bikini top sottosopra è aumentata del 49% quest’anno; mentre i colori preferiti rimangono il verde, il rosa caldo o nude. Già di aprile, Khloe Kardashian ha condiviso una sua foto con indosso un bikini sottosopra color lavanda, facendo salire le ricerche legate ai costumi da bagno viola del 150% in una sola settimana. Il marchio che produce i costumi stile anni ’90 che sembrano sottosopra si chiama Somme Swim. Dopo Khloe anche Kendall, Kylie e Kourtney si sono fatte vedere con indosso altri modelli del brand. E da qui si è scatenata la corsa ai modelli a triangolo appena accennati, incrociati sullo sterno o legati intorno al collo.

Addirittura a marzo la modella Kendall Jenner aveva postato su Instagram una foto di lei baciata dal sole con indosso lo "Xena Baroque" di Sommer Swim, ma non vi preoccupate non dovete per forza comprare un modello di bikini costosissimo. Lo stesso effetto si ottiene riesumando uno di quei vecchi costumi a triangolo che andavano tanto di moda una ventina di anni fa e utilizzarli con la base del triangolo spostata di lato. Economico e di gran tendenza!