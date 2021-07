Sylvester Stallone in posa con le tre figlie alte come lui

In occasione della partecipazione delle tre figlie al red carpet per il film Midnight in the Switchgrass, che vede Sistine Stallone nel cast a fianco di Bruce Willis, Megan Fox ed Emile Hirsch, Sylvester Stallone ha tirato fuor un altro ritratto di famiglia. Le tre imponenti figlie di Stallone, Sophie di 25 anni, Sistine di 23 anni e Scarlet, di 19 anni, sono frutto del matrimonio con con Jennifer Flavin, celebrato nel 1997; sono uguali a lui in altezza, tanto che Stallone senior scrive nella didascalia: “Sono un uomo fortunato ad avere delle figlie così amorevoli che mi hanno dato solo gioia. Ora però spero che smettano di crescere in altezza!”. E pensate che Stallone non è esattamente un nano da giardino; è alto 177 centimetri; quindi anche le figlie rasentano, l’1,80 metri! Solo giorni fa in occasione del suo compleanno, il 6 luglio, Sylvester Stallone aveva pubblicato un’altra bella foto di famiglia con le tre figlie e la moglie, scrivendo: "E la mia meravigliosa famiglia è il miglior regalo di compleanno che potessi ricevere!!!" Sylvester nonostante l’aspetto minaccioso ha sotto tutti quei muscoli un cuore tenerissimo,