Il naso più invidiato al mondo: quello di Scarlett Johansson

Quando si decide di fare un intervento estetico bisogna spiegare chiaramente al proprio chirurgo cosa si vuole ottenere a apportare, se possibile, esempi concreti. Da una ricerca condotta dall New York University, e di cui si legge su Vanity Fair, Scarlett Johansson sarebbe l’esempio più ricorrente per le donne che scelgono di rifarsi il naso.

La Johansson è certamente una donna bellissima, tanto da essere stata inserita per ben due volte tra le donne più sexy del mondo secondo la rivista Esquire; in particolare il naso è davvero invidiabile: punta leggermente all’insù, con un angolo di 106°. E pare proprio che le linee che partono dalla punta e convergono alla base delle narici, generando un angolo di 106 gradi, siano considerate ‘perfette’. Certo non tutti i nasi vanno bene su tutti i volti e anche il naso stupendo dell’attrice potrebbe stonare su un volto. Ogni viso ha le sue particolarità e le sue “misure” armoniose, proprio come aveva studiato il genio Leonardo da Vinci riprendendo l’antichissimo concetto di “sezione aurea” per cui c’è un rapporto fisso che regola la nostra estetica rendendola in qualche modo perfetta. Senza arrivare a fare questi ragionamenti, ricordiamoci che avere il naso di Scarlett Johansson non rende automaticamente belli come lei, ma è un ottimo inizio.