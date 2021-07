Amanda Knox ironizza sui social sul caso Mez che l’ha coinvolta e viene insultata

Amanda Knox prima accusata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, l’altro giorno ha risposto ironicamente su Twitter con una battuta sul suo "Indimenticabile periodo di studi passato in Italia": “Unforgettable study abroad in Italy”, ha twitatto la Knox. Apriti cielo: insulti, critiche e cattiverie da ogni parte si sono scatenate su uno dei personaggi più controversi della cronaca italiana degli ultimi decenni.

Ma la Knox tutto è tranne che una ragazzina che soccombe ai primi attacchi mediatici, d’altronde negli anni passati ne ha ricevuti a valanghe, anche a causa del suo carattere apparentemente sfrontato. Anche questa volta la Knox ha risposto a tono.

“Il danno alla mia reputazione, che ancora mi porto dietro a causa di una condanna ingiusta, è incalcolabile – ha scritto -, ma eccone un assaggio. Ho fatto una battuta su quella volta in cui sono stata orribilmente rinchiusa in una prigione per quattro anni per un omicidio con cui non avevo niente a che fare e ricevo queste risposte. Queste persone pensano o che io sia un’assassina o che io non abbia il diritto di ridere del mio trauma. Essere giudicata colpevole del crimine di Rudy Guede e diffamata su scala globale per il resto della mia vita, nonostante la mia assoluzione definitiva e nonostante la mia condanna sia un esempio da manuale di come la giustizia possa sbagliare”.

If I make a joke about my wrongful imprisonment, the tweet spreads far and wide, and I pop onto others’ radar in that context. They don’t see the vast amount of serious work I do, and only see the highly retweeted joke, and conclude that I’m purely flippant. — Amanda Knox (@amandaknox) July 24, 2021