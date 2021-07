Green Pass: non sarà necessario per andare a messa

Per il momento nessuna restrizione che riguardi le messe e altre funzioni religiose. Non servirà dunque il green pass per entrare in chiesa, così almeno ha sostenuto il sottoministro Sileri durante un’intervista a Radio Capital. Mentre dal 6 agosto il certificato che attesti vaccinazione o tampone rapido negativo servirà per molti momenti della vita sociale, come bar e ristoranti al chiuso, spettacoli all'aperto, eventi sportivi, piscine, musei, palestre, sagre, convegni, parchi tematici, centri sociali, sale gioco, casinò, bingo e procedure concorsuali. Probabilmente presto il Green Pass sarà obbligatorio anche in altri ambiti chiave: si parla dell’obbligo vaccinale per i docenti, così come è già attivo per i sanitari; e in generale per chi lavora a contatto con il pubblico nella Pubblica amministrazione, come ha paventato il ministro Brunetta. Sileri ha poi illustrato l'attuale situazione pandemica e parlando di vaccinazioni ha commentato che sicuramente il Parlamento dovrebbe essere il primo a dare il buon esempio e tutti i membri dovrebbero vaccinarsi.

In Chiesa, invece, per ora valgono comunque alcune accortezze che hanno caratterizzato tutta la pandemia: mascherine obbligatorie, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano e acquasantiere vuote; ma non c'è all'orizzonte l'ipotesi sè di obbligo Green Pass, nè tantomeno di sospendere e cerimonie come era accaduto durante la prima ondata a marzo 2020.