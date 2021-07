Giornalista tedesca beccate mentre si sporca apposta mani e vestiti per rendere il collegamento in diretta più “autentico”

Pochi giorni fa sui luoghi della disastrosa alluvione che ha colpito la Garmania occidentale è accaduto un episodio alquanto spiacevole che ha indignato chiunque sia a conoscenza della storia. La protagonista del gesto discutibile è Susanna Ohlen, giornalista trentanovenne che si trovava a Bad Münstereifel per conto dell’emittente Rtl.de, proprio in uno dei luoghi devastati dalle piogge per un collegamento in diretta.



Quando si sono accese le telecamere, durante il collegamento del 19 luglio, la Ohlen è apparsa tutta sporca di fango e ha raccontato di come avesse appena contribuito anche lei nel suo piccolo ad aiutare i soccorsi nella ricerca dei dispersi e nel rimuovere le macerie. Peccato che non fosse vero nulla, ma che la giornalista sia stata filmata mentre poco prima sporcava gli abiti puliti e la faccia con il fango, ma di proposito, per rendere il collegamenti di maggiore effetto. Il video che la smaschera è però circolato sul web e la giornalista è stata sospesa dall’emittente per cui lavora a causa del suo comportamento non etico. La Ohlen si è poi scusata pubblicamente attraverso Facebook, spiegando le sue ragioni: “Lunedì ho commesso un grave errore nell’area alluvionata, di fronte alle telecamere di ‘Guten Morgen Deutschland’. Dopo aver già aiutato privatamente i soccorsi nella regione colpita dall’alluvione nei giorni precedenti, quella mattina mi sono vergognata, davanti agli altri aiutanti, di stare davanti alla telecamera con addosso un top pulito. Poi, senza pensarci due volte, ho spalmato fango sui miei vestiti. Da giornalista, non sarebbe mai dovuto succedere. Come persona che ha a cuore la sofferenza di tutte le persone colpite, è successo a me. Scusatemi”. Rimane il fatto che sia stato un gesto come minimo molto ingenuo da una giornalista che dovrebbe sapere che ormai tutto è di dominio pubblico e dai social non si fugge!