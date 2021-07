Cane pastore resta a difendere le pecore tra le fiamme: “perde pezzi di pelle”

Gli incendi che hanno dilaniato la Sardegna in provincia di Oristano hanno fatto vittime sia tra gli umani che tra gli animali, rimasti intrappolati negli incendi oppure rimasti volontariamente, come è successo a un cane pastore che non ne ha voluto sapere di scappare abbandonando le sue pecore. L’animale è stato recuperato a Trenuraghes, vicino al confine con la regione Montiferru, ed era ancora lì, immobile, dove gli avevano insegnato a stare a difesa del gregge. Ha riportato ustioni alle zampe, ai polpastrelli e al muso e ora si trova alla clinica veterinaria Duemari di Oristano e non si sa ancora se riuscirà sopravvivere. A commentare l’accaduto sono gli stessi veterinari, raggiunti da Fanpage: “I grandi ustionati non migliorano. Perdono pezzi di pelle. Si tratta di vedere quanti ne perderà. Se supera una determinata percentuale sarà morto Il rene collassa. E non riesce più ad allontanare la tossicità che derivano dalla necrosi. Un altro cucciolo ha avuto i polmoni ustionati dalla inalazione dell’aria rovente. È sotto ossigeno ma soffre terribilmente".

In questi giorni sono tantissime le imamgini che sul web raccontano il disastro sardo, molte di queste mostrano animali bruciati vivi o soffocati a causa del fumo che ha invaso ogni cosa. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma si tratta di tantissime vittime animali.