Caldo record nei prossimi giorni: in arrivo i giorni più caldi del 2021

Da mercoledì 28 luglio arriva il caldo afircano sulla nostra Penisola. Un fine di luglio bollente a causa dell’anticiclone africano che interesserà tutto il paese. Fino a mercoledì rimarrà l’attuale spaccatura che vede forti temporali al nord e sole al sud. Proprio oggi sono previsti temporali su tutti l’arco alpino che porteranno piogge soprattutto su Piemonte e Lombardia con probabili grandinate, come quelle a cui siamo ormai abituati. Da giovedì ci sarà la svolta che porterà fino a fine weekend masse di aria bollente che faranno salire drasticamente le temperature. Al sud si arriverà a punte record di 44/45 gradi. Si prevede che questa sarà l’ondata di caldo peggiore di tutta l’Estate 2021. Se non avete organizzato niente per il weekend, iniziate a pensare a una bella fuga al fresco.

Le zone più colpite dal caldo eccessivo saranno il Tavoliere delle Puglie, 40°C su Materano, Salento, Cosentino e Catanese, 36/38°C sulle zone interne della Campania, 36° in Umbria e nell'entroterra marchiginano. Ci saranno punte prossime ai 37/38°C su alcune zone del Centro, come a Roma e Firenze, nonché sulla Val Padana specie in Emilia Romagna e in città come Bologna, Ferrara e Forlì. Solo qualche grado in meno sul resto del Nord, in particolare lungo i litorali, dove le brezze marine riusciranno lievemente a mitigare la forza dell'anticiclone africano.