La Bonucciata potrebbe entrare nel dizionario Treccani

Il Tiraggiro ha segnato l’estate italiana durante tutti gli Europei durante cui il tiro a effetto di Insigne ha contribuito in maniera significativa alla conquista del titolo europeo degli azzurri. Adesso anche Leonardo Bonucci potrebbe avere il suo termine personale nel vocabolario Treccani: la bonucciata dovrebbe fare ingresso nel dizionario con il significato di “errore di gioco, comportamento, dichiarazione pubblica tipici del calciatore Leonardo Bonucci”. Non proprio un motivo di orgoglio per il difensore della nazionale, ma comunque un grande onore quello di entrare nel vocabolario più importante e più attento alle nuove tendenze della nostra lingua. Il termine si presta a mille espressioni differenti. Un’ottima raccomandazione prima di un’occasione importante potrebbe essere: “Non fare bonucciate”, interpretate voi il sinonimo più corretto.

Si legge ancora su Treccani.it, l’estratto di un articolo de Linkiesta del 2018 che ben descrive le gesta di Bonucci: “Fenomenologicamente, le bonucciate presentano caratteristiche costanti. Si tratta di errori compiuti per tracotanza: il nostro che da ultimo uomo tenta di superare l’attaccante avversario o azzarda una verticalizzazione rischiosa, perde palla e offre una ghiotta occasione da gol alla squadra rivale; le bonucciate includono talvolta anche scivoloni sul piano della comunicazione. Alla sua prima conferenza stampa da giocatore del Milan, Bonucci si mostrò spavaldo dicendo che avrebbe ‘spostato gli equilibri’ e riportato i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le cose sono andate diversamente e Leo è stato bersagliato di critiche (e di memes memorabili) sui social”.