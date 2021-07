Tokyo 2020: una tv coreana usa Chenrobyl per rappresentare l’Ucraina, la pizza per l’Italia e il Salmone per la Norvegia

Lo hanno fatto per rendere ogni nazione immediatamente riconoscibile: hanno usato facili stereotipi per ogni paese, anche quando si trattava senza dubbio di scelte fuori luogo. Così quando c’era l’Italia sullo schermo è stata associata all’immagine di una pizza e a noi è andata ancora bene; all’Ucraina è stata accoppiata un’immagine della tragedia nucleare di Chernobyl 1986, non esattamente un motivo di orgoglio per il Paese in questione. Ancora alla Norvegia i coreani hanno accoppiato un trancio di salmone pronto da gustare (dimenticandosi ad esempio dei paesaggi mozzafiato della Norvegia). Inutile dire che questo tipo di rappresentazione semplicistica e stereotipata ha fatto storcere il naso a tutti i telespettatori e gli screen della trasmissione hanno invaso il web insieme a una scia di polemiche.

We apologize to the countries concerned and our viewers. It is an inexcusable mistake. Again, we are deeply sorry and regretful for the mistake.



July 24, 2021

Le scuse della tv coreana MBC non hanno tardato ad arrivare per mettere una pezza: “Ci scusiamo con i paesi interessati e i nostri telespettatori. È un errore imperdonabile. Ancora una volta, siamo profondamente dispiaciuti per l’errore”. Il loro innocente intento, spiegano in una nota, era quello di rendere immediatamente riconoscibili i Paesi ai telespettatori con immagini che fossero a tutti famigliari. Per Haiti è andata anche peggio, per loro è stata scelta una notizia di cronaca, l’uccisione del presidente Jovenal Moise, del 7 luglio scorso.

Insomma molti scivoloni da parte di Mbc invece di mostrare le ricchezze e le bellezze che caratterizzano ogni Paese, contribuendo magari alla distruzione degli stereotipi: un'occasione persa.