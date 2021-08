A Mattinata in Puglia arriva il bacio panoramico

Il comune di Mattinata, nel Gargano, ha deciso di celebrare il ritorno alla normalità con il gesto più romantico del mondo: il bacio. A spiegare l'iniziativa è lo stesso Comune attraverso i suoi canali social: «Il bacio è un atto d’amore universale, si dice che può coinvolgere circa 35 muscoli facciali e provocare fino a 120 battiti cardiaci al minuto, perché un bacio è emozione, è affetto, è unione. Un gesto così bello al quale abbiamo voluto dedicare una speciale sosta sulla nostra terrazza affacciata sul mare, per invitare i cittadini e i turisti a baciarsi a Mattinata e condividere sui social questo bacio panoramico»

Più che un invito, un cartello che incita alla dimostrazione di affetto che «nel nostro piccolo vuole essere un manifesto di civiltà, di libertà, di inclusione, dove un gesto così semplice, così bello, spontaneo, naturale non conosce pregiudizio o discriminazione, perché in fondo baciarsi è solo un atto d’amore! E allora lasciati ispirare dalla bellezza del nostro mare e condividi con noi il tuo #BacioaMattinata». Il cartello è accompagnato dalla segnaletica in terra “Kiss me Here”, che si aggiunge alle altre segnaletiche romantiche d'Italia, dal belvedere di Trentinara, in Cilento, al borgo medievale di Termoli.