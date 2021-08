I ladri di spiagge stanno depredando la Sardegna nonostante le multe

I sequestri negli aeroporti sardi sono ormai all’ordine del giorno: c’è chi si vuole portare a casa chili di sabbia per farsi la spiaggetta a casa, chi ruba ciottoli o ciottoli e poi chi prova addirittura a tornare a casa con una tartaruga in valigia. Chi lavora alle Dogane o nella Polizia di Frontiera sta trovando di tutto in questo periodo dentro i bagagli dei turisti ladroni.

Per esempio gli ultimi sequestri sono avvenuti negli aeroporti di Olbia e Alghero: un passeggero francese di 25 anni era pronto a imbarcarsi per tornare a casa con otto chili di sabbia e ciottoli in valigia, per lui altro che “bagaglio leggero”. Da Alghero, invece, un ungherese ha provato a rientrare a Budapest con due chili di sassolini. Entrambi i due personaggi sono stati sanzionati come prevede la legge regionale del 2017 che punisce i furti di materiale dalle spiagge con sanzioni fra i 500 e i 3 mila euro. A luglio, a un turista di Roma, di 33 anni, è stato colto in flagrante a Porto Torres con circa due chili di sabbia rubati dalla spiaggia della Marina di Sorso: mille euro di sanzione per lui.

Una vera emorragia dell’ecosistema sardo a cui la Regione prova a porre rimedio con la campagna di sensibilizzazione “Portala nel cuore” che vede protagonisti tre personaggi simbolo della Sardegna: la conduttrice Geppi Cucciari, il cestista Gigi Datome e l'attrice Caterina Murino. L’intento è quello di invitare i turisti a portarsi via solo il ricordo del mare e non tutto ciò che rende unico queste spiagge.