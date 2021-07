Sarah Shahi e Adam Demos si sono innamorati sul set di Sex/Life

Sex-Life è una delle serie più apprezzate del momento e non per niente è in cima alle classifiche Netflix. La storia è quella della casalinga Billie, che si sente intrappolata nella sua routine matrimoniale che per rivivere almeno il ricordo delle passioni passate si concede di rivivere almeno con la fantasia le notti di fuoco con l’ex Brad. Solo che poi Brad ricompare e il marito di Billie entra in possesso del diario…

La trama è tratta dal romanzo 44 Chapters About 4 Men e la serie è piena di immagini esplicitamente sessuali, un po’ troppo per qualche telespettatore criticone. Ad ogni modo grazie al successo della serie i protagonisti, Sarah Shahi e Adam Demos sono diventati dei divi e cosa più importante hanno trovato l’amore entrambi: fidanzandosi tra loro. La Shahi ha pubblicato più foto con il suo bello che definisce senza giri di parole la sua anima gemella: “Quest’uomo è la mia fot*uta anima gemella”. Ma l’attrice sa anche essere decisamente più romantica e lo ha dimostrato sempre sui social con un’altra smielata dedica per il compleanno di Demos: "Non sono esattamente sicura di come due persone ai lati opposti del mondo possano avere più cose in comune, dovessero incontrarsi, dovessero stare insieme. Ma so di aver incontrato la mia anima gemella", poi la didascalia si concludeva con una dedica che non ci sentiamo di riproporvi per mantenere i livelli di glicemia sotto controllo. Insomma la Shahi ha fatto tombola: successo e amore in un colpo solo con un nuovo film in arrivo: Black Adam, in cui interpreterà Adrianna Tomaz, al fianco di Dwayne Johnson.