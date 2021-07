SpongeBob e Patrick esistono davvero? La foto dell’avvistamento spopola sul web

Un gruppo di scienziati marini della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) stava conducendo un'esplorazione dei fondali marini e degli habitat acquatici nel profondo Oceano Atlantico, attraverso un veicolo telecomandato. Senza volerlo hanno catturato una scena particolare: una spugna marina gialla, proprio come il personaggio di fantasia SpongeBob, e la cosa esilarante è che a fianco a lui c’è pure il suo migliore amico Patrick Stella! Una stella marina rosa e una spugna gialla, due essere viventi effettivamente esistenti in natura, ma la loro vicinanza riporta subito al cartone animato. A far girare la foto scoop è stato uno degli scienziati della NOAA, pubblicandola su Twitter: "Normalmente evito questi riferimenti, ma wow, SpongeBob e Patrick nella vita reale!". E ha poi spiegato perché ha voluto condividere la foto: “Ho pensato che sarebbe stato divertente fare questo parallelismo. Come biologo specializzato in stelle marine, so che la maggior parte delle rappresentazioni Patrick e SpongeBob non sono corrette".

Tutto molto romantico fino a che non arriva la triste realtà: in natura la spugna e la stella marina non sono amici per niente, anzi probabilmente il povero SpongeBob reale era la merenda della stella Patrick che è molto ghiotta di spugne. Ma gli scienziati hanno voluto far girare un messaggio divertente e tenero in cui i due sembrano amici come nel cartone animato per bambini.